Расписание матчей ВХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 декабря 2025 года (время московское):

11:00. «Челмет» – «Звезда»;

13:00. «Барс» – «Сокол»;

16:30. «Южный Урал» – «Торпедо-Горький»;

17:00. «Магнитка» – «Химик»;

18:00. ЦСК ВВС – «Металлург»;

19:00. «Челны» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 59 очками после 36 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).