Расписание матчей МХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Ирбис»;

16:30. «Омские Ястребы» – «Чайка»;

17:30. «Белые Медведи» – «Авто»;

19:00. МХК «Молот» – «Реактор»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.