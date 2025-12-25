Скидки
Ларионов: почему мы боимся молодёжи? Она у нас неплохая, может, даже хорошая

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о важности доверия молодым игрокам, которых нужно не бояться ставить в состав.

«Давая возможность мальчишкам развиваться, ты тоже двигаешься вперёд. В футболе Юрген Клопп выходит на полуфинал Кубка Англии против «Челси», имея восемь игроков до 19 лет. И они побеждают. Почему мы боимся молодёжи? Она у нас неплохая, может, даже хорошая, ей нужно доверять. Но боимся. Какая бы ни была ситуация: проигрываем, выигрываем, местные задачи решаем, бьёмся за выход в плей-офф… Если игрок достоин, ты должен дать ему возможность себя проявить.

Когда ты в составе, в форме СКА – неважно, сколько тебе лет. Ты – игрок. Спрос со всех одинаковый. Ты должен быть терпелив ко всем вещам на льду, понимать, что хоккеист может волноваться. Молодых важно поддержать и успокоить. Я сам это проходил, будучи молодым хоккеистом, поэтому знаю, насколько важна поддержка, — цитирует Ларионова сайт СКА.

