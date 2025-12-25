Скидки
Хоккей Новости

Николай Голдобин назвал самого умного игрока СКА

Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о самых умных и модных игроках петербургской команды.

– Кто самый «повёрнутый» на хоккее?
– Михаил Воробьёв. Он постоянно смотрит хоккейные видео, анализирует моменты.

– Кто самый эмоциональный?
– Джозеф Бландизи. Сумасшедший парень, ему тяжело контролировать свои эмоции.

– Кто самый умный?
– Валентин Зыков. Расскажет вам про историю, происхождение динозавров и не только.

– Кто самый физически одарённый?
– Плотников и Поляков – два ходячих Мистера Олимпия.

– Кто самый модный?
– Мне нравится, как одевается Зайцев. Никита модник, у него крутые пальто, кофта, штаны, обувь, даже носки, — цитирует Голдобина пресс-служба СКА.

Комментарии
