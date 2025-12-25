Скидки
Сергей Фёдоров рассказал, как помогает тренерскому штабу ЦСКА

Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что помогает тренерскому штабу команды по мере необходимости. На сборе в Минске перед нынешним сезоном Фёдоров работал на льду с командой.

«В Минске я помогал с переводом ребятам-иностранцам и на точке (Фёдоров помогал команде при отработке вбрасывания. — Прим. «Чемпионата»). По мере спроса я всегда там», — цитирует Фёдорова ТАСС.

В 2022 и 2023 годах Фёдоров в качестве главного тренера ЦСКА приводил команду к победе в Кубке Гагарина. Специалист покинул армейский клуб после поражения в первом раунде плей-офф от «Локомотива» в 2024 году.

