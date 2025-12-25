Скидки
Демидов набрал 30 очков за сезон быстрее всех новичков «Монреаля» за последние 33 года

Комментарии

Нападающий «Монреалm Канадиенс» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:2). На счету российского нападающего 30 (9+21) очков в 37 играх сезона. Демидов достиг отметки 30 очков за сезон быстрее всех новичков «Канадиенс» за последние 33 года.

В сезоне-1991/1992 Жильберу Дионну удалось набрать 30 очков за 33 игры.

Демидов первым среди новичков добрался до отметки в 30 очков в текущей регулярке. Второе место в гонке бомбардиров среди новичков занимает нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке – 28 очков, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер идёт третьим – 24 очка.

