Александр Тихонов: Овечкин — не лучший спортсмен года в России, он играет в США

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов порассуждал о том, можно ли называть нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом года в России.

«Овечкин — спортсмен года? Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России. Это связано с тем, что он не играет в нашей стране, а играет в США. Ну, я скажу так, вы назовите, что у нас не наперекосяк, у нас принимаются такие решения, которые вызывают просто смех и неуважение к отечественному спорту.

Кого я бы назвал спортсменом 2025 года в России? Ну, я бы Большунова назвал. Мельникова — чемпионка мира по гимнастике, новоиспечённая, ей не пророчили, но она ещё раз доказала всем, она выступала за Россию, всё как надо. Но я ничему не удивляюсь», — цитирует Тихонова Legalbet.

В прошлом сезоне россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1994 года (894 гола).