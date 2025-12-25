Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Тихонов: Овечкин — не лучший спортсмен года в России, он играет в США

Александр Тихонов: Овечкин — не лучший спортсмен года в России, он играет в США
Комментарии

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов порассуждал о том, можно ли называть нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом года в России.

«Овечкин — спортсмен года? Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России. Это связано с тем, что он не играет в нашей стране, а играет в США. Ну, я скажу так, вы назовите, что у нас не наперекосяк, у нас принимаются такие решения, которые вызывают просто смех и неуважение к отечественному спорту.

Кого я бы назвал спортсменом 2025 года в России? Ну, я бы Большунова назвал. Мельникова — чемпионка мира по гимнастике, новоиспечённая, ей не пророчили, но она ещё раз доказала всем, она выступала за Россию, всё как надо. Но я ничему не удивляюсь», — цитирует Тихонова Legalbet.

В прошлом сезоне россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1994 года (894 гола).

Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android