Фёдоров — о Спронге в ЦСКА: что-то не получилось, в чём-то не сошлись во мнении

Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о ситуации с нападающим Даниэлем Спронгом, который перестал попадать в состав армейского клуба.

«Команда на пути, есть определённые препятствия. У нас опытнейший тренерский штаб, всё требует немного времени. Что касается Спронга, это честный процесс. Обе стороны прекрасно понимают, что от кого требуется. К сожалению, что-то не получилось, в чём-то не сошлись во мнении, так как хоккей — командный вид спорта. На мой взгляд, при таких больших изменениях все игроки должны были проникнуться этим. И я не говорю сейчас про кого-то. ЦСКА — клуб не простой, а всегда с большими задачами», — цитирует Фёдорова ТАСС.