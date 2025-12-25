Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» не ведёт переговоров об обмене Спронга из ЦСКА

«Спартак» не ведёт переговоров об обмене Спронга из ЦСКА
Комментарии

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», «Спартак» не участвует в переговорах с ЦСКА по поводу обмена нападающего Даниэля Спронга.

Информация о том, что команды ведут переговоры о переходе Спронга и находятся на финишной прямой, не соответствует действительности.

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

За свою карьеру в НХЛ Спронг сыграл 388 матчей, в которых набрал 169 (88+81) очков.

Материалы по теме
Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android