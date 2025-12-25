Скидки
Джозефс назвал победу над «Спартаком» рождественским подарком «Шанхайским Драконам»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Трой Джозефс высказался о победе в матче со «Спартаком» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

«Мы очень долго пробирались к этой победе, и, особенно зная наши последние результаты, все понимают, как было важно сегодня победить. Не просто как-то взять одно очко, а именно выиграть в овертайме или по буллитам. То, что мы побороли боязнь буллитов, уже огромный успех, команда сегодня улыбается. Хороший подарок „Драконам» на Рождество, в раздевалке, наконец, музыка.

— Да, у вас играла песня группы «Руки вверх» и Инстасамка.
— Было что-то заводное, тут диджеят русские люди, я даже не буду спрашивать, о чём там поётся, если ты на этом сделала акцент (смеётся), — сказал Трой Джозефс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев по буллитам «Спартак»
