Джозефс назвал победу над «Спартаком» рождественским подарком «Шанхайским Драконам»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Трой Джозефс высказался о победе в матче со «Спартаком» (4:3 Б).

«Мы очень долго пробирались к этой победе, и, особенно зная наши последние результаты, все понимают, как было важно сегодня победить. Не просто как-то взять одно очко, а именно выиграть в овертайме или по буллитам. То, что мы побороли боязнь буллитов, уже огромный успех, команда сегодня улыбается. Хороший подарок „Драконам» на Рождество, в раздевалке, наконец, музыка.

— Да, у вас играла песня группы «Руки вверх» и Инстасамка.

— Было что-то заводное, тут диджеят русские люди, я даже не буду спрашивать, о чём там поётся, если ты на этом сделала акцент (смеётся), — сказал Трой Джозефс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.