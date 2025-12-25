«Не сенсация, а, скорее, сюрприз». Рябыкин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне

Тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне и заявил, что армейцы попадут в плей-офф и наладят дела во второй половине регулярного чемпионата.

— Восьмое место ЦСКА – сенсация?

— Там очень серьёзная перестройка, поэтому это не сенсация, а, скорее, сюрприз. Но ЦСКА постепенно выстраивает свой фундамент в обороне и находит игру в атаке. Появляется структура. Мне очень понравилось недавнее дерби армейцев и «Динамо». ЦСКА уступил – 1:0 по буллитам, но по игре доминировал, хотя бело-голубые сейчас тоже в неплохом состоянии. Был виден высокий игровой потенциал ЦСКА.

— В чём проблемы красно-синих?

— Пока в атаке стабильно работает только большинство, здесь ЦСКА – один из лучших в чемпионате. В равных составах идут броски, создаётся много моментов, но страдает реализация. Со стороны кажется, что армейцы, оказавшись не на своём месте, попали под давление результата – и не могут стряхнуть с себя этот груз. На мой взгляд, во второй половине чемпионата психологически команда всё-таки раскрепостится. И в плей-офф будет опасным соперником для любого лидера Запада, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.