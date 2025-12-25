Скидки
Джозефс — о победе над «Спартаком»: нам очень помог штрафной бросок, который отбил Кареев

Джозефс — о победе над «Спартаком»: нам очень помог штрафной бросок, который отбил Кареев
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Трой Джозефс отметил игру вратаря Андрея Кареева в буллитной серии со «Спартаком» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

«Я сегодня очень вовремя забил шайбу, было важно находиться там, где я оказался. Ребята очень хорошо поборолись на пятаке, несколько раз могли забить сами, но то, как ко мне отлетела шайба, – это результат нашей линии.

— Доволен новыми перестановками? Вернулся Куинни, есть Рассказов.
— Сегодня было стабильнее, команде не хватало Гейджа, Кевину с ним хорошо играется. Конечно, играли немного на нервах, но очень помогли сейвы Эндрю (Андрей Кареев). Когда он смог взять штрафной бросок, мы буквально встрепенулись на скамейке — было очевидно, что каждый в команде получил второе дыхание добить этот матч, — сказал Трой Джозефс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Комментарии
