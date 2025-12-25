Джозефс — о победе над «Спартаком»: нам очень помог штрафной бросок, который отбил Кареев

Нападающий «Шанхайских Драконов» Трой Джозефс отметил игру вратаря Андрея Кареева в буллитной серии со «Спартаком» (4:3 Б).

«Я сегодня очень вовремя забил шайбу, было важно находиться там, где я оказался. Ребята очень хорошо поборолись на пятаке, несколько раз могли забить сами, но то, как ко мне отлетела шайба, – это результат нашей линии.

— Доволен новыми перестановками? Вернулся Куинни, есть Рассказов.

— Сегодня было стабильнее, команде не хватало Гейджа, Кевину с ним хорошо играется. Конечно, играли немного на нервах, но очень помогли сейвы Эндрю (Андрей Кареев). Когда он смог взять штрафной бросок, мы буквально встрепенулись на скамейке — было очевидно, что каждый в команде получил второе дыхание добить этот матч, — сказал Трой Джозефс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.