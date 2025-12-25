Скидки
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Шанхая» Кареев: мы уже упустили столько очков, что даже страшно вспомнить

Комментарии

Вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Кареев высказался о победе над «Спартаком» в серии буллитов со счётом 4:3. Китайский клуб расположился на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

«Мы наконец-то выиграли сегодня, команда так долго этого ждала, что и сказать особенного нечего. Всем видны старания ребят, мы как вратари тоже не сидим на месте – работаем.

— Выглядишь расстроенным, несмотря на такой матч.
— Так нам в восьмёрку надо, снова работать и работать. Мы уже упустили столько очков, что даже страшно вспомнить. Сегодня мы смогли взять буллитную серию, но это только первый этап для достижения чего-то большего. Впереди новая игра.

— Есть нервы перед игрой с «Нефтехимиком»?
— Честно говоря, вообще никаких эмоций пока, я нахожусь в моменте от сегодняшней игры. Единственное, что скажу, – после сегодняшней игры настроение для следующего матча точно лучше, — сказал Андрей Кареев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
