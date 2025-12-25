Вратарь «Шанхая» Кареев: мы уже упустили столько очков, что даже страшно вспомнить

Вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Кареев высказался о победе над «Спартаком» в серии буллитов со счётом 4:3. Китайский клуб расположился на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

«Мы наконец-то выиграли сегодня, команда так долго этого ждала, что и сказать особенного нечего. Всем видны старания ребят, мы как вратари тоже не сидим на месте – работаем.

— Выглядишь расстроенным, несмотря на такой матч.

— Так нам в восьмёрку надо, снова работать и работать. Мы уже упустили столько очков, что даже страшно вспомнить. Сегодня мы смогли взять буллитную серию, но это только первый этап для достижения чего-то большего. Впереди новая игра.

— Есть нервы перед игрой с «Нефтехимиком»?

— Честно говоря, вообще никаких эмоций пока, я нахожусь в моменте от сегодняшней игры. Единственное, что скажу, – после сегодняшней игры настроение для следующего матча точно лучше, — сказал Андрей Кареев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.