Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-министр спорта РФ: рекорд Овечкина не имеет никакого отношения к российскому спорту

Экс-министр спорта РФ: рекорд Овечкина не имеет никакого отношения к российскому спорту
Комментарии

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что снайперский рекорд российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина никак не относится к отечественному спорту. В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки.

В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymQHLLS

«Можно ли назвать рекорд Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году? Нет. Это вообще не относится к российскому спорту. Да, это наш хоккеист, но какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому спорту — да. Это выдающийся результат, но он не имеет к нашему спорту отношения. Там не выступали ни российская сборная, ни какая-то команда. Это его личное выдающееся достижение, которым мы гордимся. Но, повторюсь, к российскому спорту рекорд Овечкина не имеет никакого отношения. Александр вписал своё имя в историю коммерческой лиги», — цитирует Колобкова Metaratings.ru.

Материалы по теме
Александр Тихонов: Овечкин не лучший спортсмен года в России, он играет в США
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android