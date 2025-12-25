Экс-министр спорта РФ: рекорд Овечкина не имеет никакого отношения к российскому спорту

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что снайперский рекорд российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина никак не относится к отечественному спорту. В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Можно ли назвать рекорд Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году? Нет. Это вообще не относится к российскому спорту. Да, это наш хоккеист, но какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому спорту — да. Это выдающийся результат, но он не имеет к нашему спорту отношения. Там не выступали ни российская сборная, ни какая-то команда. Это его личное выдающееся достижение, которым мы гордимся. Но, повторюсь, к российскому спорту рекорд Овечкина не имеет никакого отношения. Александр вписал своё имя в историю коммерческой лиги», — цитирует Колобкова Metaratings.ru.