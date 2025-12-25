Рябыкин — о спаде «Шанхая»: из команды словно выпустили воздух, Галлан стоит опустошённый

Тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступления «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне КХЛ и назвал психологию причиной спада в результатах китайской команды. Команда тренера Жерара Галлана занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. На старте сезона команда была одним из лидеров Запада.

– В чём причины игрового спада «Шанхайских Драконов»?

– Прежде всего – в психологии. На 90% команда собрана из легионеров, которые прилетели в Россию без семей и не имеют здесь устойчивого жизненного ритма. Первые месяц-два работал эффект новизны, команда на эмоциях здорово стартовала. А поздней осенью к иностранцам пришла психологическая и эмоциональная усталость. Ведь чемпионат у нас жёсткий – много перелётов, сложная логистика, своеобразный климат. Возьмите даже Москву и Санкт-Петербург, где этой осенью и зимой практически не было солнечных дней. Зато много искушений.

Посмотрите на главного тренера «Шанхая» Галлана, даже он стоит у лавочки опустошённый, если не сказать подавленный. Что уж говорить о хоккеистах – такое впечатление, что они просто потерялись. Из команды словно выпустили воздух. Хотя по качеству состава «Шанхай» – один из потенциальных фаворитов Запада. На мой взгляд, «драконам» будет очень трудно выйти из этого пике. Даже если на тренерский мостик встанет Майк Кинэн или Скотти Боумэн, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.