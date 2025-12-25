Скидки
Защитник «Шанхая»: складывается ощущение, что судьи предвзято относятся к нашей команде

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур заявил, что команде нужно меньше удаляться, а судьи предвзято относятся к хоккеистам китайского клуба.

— «Шанхай» продолжает наступать на те же грабли и зарабатывает большое количество штрафов, которые чаще всего ломают игру. В чём проблема?
— Складывается ощущение, что судьи немного предвзято относятся к нашей команде. Нам нужно скорректировать свою игру и минимизировать те ситуации, которые дают арбитрам повод нас наказать. Также важно быть наглее с соперниками, чтобы заставлять их нарушать правила против нас.

— Над чем команде нужно поработать, чтобы вернуться в зону плей-офф?
— Очень жаль, что я пропустил хороший отрезок в начале сезона, когда наша команда была более успешна. После подписания контракта мы переживаем непростой период, и есть множество вещей, которые мы обязаны улучшать. Прежде всего это дисциплина. Удаления в каждом матче — это огромная проблема. Также нам нужно научиться сохранять хладнокровие, несмотря на счёт на табло. Стабильная игра по системе — это то, в чём мы нуждаемся. Надеюсь, что мы сможем перенести всё лучшее с сегодняшней игры в новый год, — цитирует Харпура Metaratings.ru.

