Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оштрафован за удар клюшкой за удар нападающего минского «Динамо» Богдана Белкина.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – «Динамо» Москва и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего московского «Динамо» Джордана Уила на наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.