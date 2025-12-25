Вячеслав Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России по итогам 2025 года

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом года в России. В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего. В своё время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай.

В тройку лучших спортсменов также можно включить Сергея Бобровского, который выиграл два подряд Кубка Стэнли, и Ангелину Мельникову», — цитирует Фетисова «РИА Новости».