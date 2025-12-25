Скидки
Хоккей

Мостовой: рекорд Овечкина — это главное событие российского и всего мирового спорта

Мостовой: рекорд Овечкина — это главное событие российского и всего мирового спорта
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и «Бенфики» Александр Мостовой назвал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным событием в 2025 году. 6 апреля россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Рекорд Александра Овечкина – это главное событие российского и всего мирового спорта в 2025 году. Хотя во многих странах не играют в хоккей, но достижение Александра точно перевешивает все футбольные события. Это был вечный рекорд Гретцки. Оказалось, что он далеко не вечный. Даже не знаю, какое слово тут можно подобрать. Лично для меня всё остальное уходит на второй план. В мировом футболе что-то значимое и было, может… Но история Овечкина – это что-то невероятное и неповторимое. Ближайшие лет 20-30 мы вряд ли увидим попытки хоккеистов НХЛ хотя бы приблизиться к этому рекорду. Скорее всего, такого вообще не будет», – цитирует Мостового «Советский спорт».

