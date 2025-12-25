«Не хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень». Голкипер Ахтямов — о дебюте в НХЛ

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).

«Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но всё равно это хороший опыт. Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто», — приводят слова Ахтямова «Известия».