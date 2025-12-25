Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень». Голкипер Ахтямов — о дебюте в НХЛ

«Не хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень». Голкипер Ахтямов — о дебюте в НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25     1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03     2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54     2:2 Макдэвид – 30:29     2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29     2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55     2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28     3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12    

«Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но всё равно это хороший опыт. Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто», — приводят слова Ахтямова «Известия».

Материалы по теме
Артур Ахтямов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android