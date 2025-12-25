«Не хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень». Голкипер Ахтямов — о дебюте в НХЛ
Поделиться
Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25 1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03 2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54 2:2 Макдэвид – 30:29 2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29 2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21 2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55 2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28 3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12
«Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но всё равно это хороший опыт. Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто», — приводят слова Ахтямова «Известия».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 декабря 2025
-
16:50
-
16:32
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:31
-
12:30
-
12:05
-
11:42
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
04:57
-
04:54
-
03:29
-
03:17
-
01:40
- 24 декабря 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30