«Там все всë прекрасно понимают». Бабаев — о возможной отставке Никитина из ЦСКА

‎Агент Шуми Бабаев высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне КХЛ под руководством главного тренера Игоря Никитина.

– Что не получается у Никитина в ЦСКА?

‎– Я думаю, сейчас просто такая ситуация, в которой Никитину надо всех игроков встроить в свою игровую модель. Команда ЦСКА набиралась под Никитина. Пока игроки не могут услышать.‎

‎– Как думаете, процесс привыкания будет долго идти?

– Возможно, до конца сезона.

‎– Является ли ЦСКА претендентом на победу в Кубке Гагарина?

– Такие команды, как ЦСКА, всегда являются претендентами, но, наверное, в этом году сложно. Вы знаете, все знают, что всë будет решаться в плей-офф. В плей-офф они попадут, и там всё решится.

– Как считаете, под вопросом ли положение Никитина в ЦСКА? Может ли руководство задуматься об отставке?

– Нет. Там все всë прекрасно понимают, — цитирует Бабаева «Спорт день за днëм».