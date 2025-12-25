«Там все всë прекрасно понимают». Бабаев — о возможной отставке Никитина из ЦСКА

Агент Шуми Бабаев высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне КХЛ под руководством главного тренера Игоря Никитина.
– Что не получается у Никитина в ЦСКА?
– Я думаю, сейчас просто такая ситуация, в которой Никитину надо всех игроков встроить в свою игровую модель. Команда ЦСКА набиралась под Никитина. Пока игроки не могут услышать.
– Как думаете, процесс привыкания будет долго идти?
– Возможно, до конца сезона.
– Является ли ЦСКА претендентом на победу в Кубке Гагарина?
– Такие команды, как ЦСКА, всегда являются претендентами, но, наверное, в этом году сложно. Вы знаете, все знают, что всë будет решаться в плей-офф. В плей-офф они попадут, и там всё решится.
– Как считаете, под вопросом ли положение Никитина в ЦСКА? Может ли руководство задуматься об отставке?
– Нет. Там все всë прекрасно понимают, — цитирует Бабаева «Спорт день за днëм».