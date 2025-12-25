Экс-игрок СКА не верит в попадание «Шанхайских Драконов» в розыгрыш Кубка Гагарина

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов ответил на вопрос, какая команда Западной конференции КХЛ не попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.

«На данный момент, скорее всего, «Шанхай». Не верю, что ЦСКА с таким составом может не попасть в плей-офф, с мощным тренерским штабом. Думаю, что они сделают выводы, поработают и добавят. СКА тоже поднимается по таблице. Жаль, что Мёрфи получил травму, ведущий защитник. Но сейчас СКА играет уверенно. Так что, скорее всего, «Шанхай» вне плей-офф», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

После 37 матчей «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в Западной конференции с 38 очками в активе.