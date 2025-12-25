Скидки
«Терпение, и всё будет хорошо». Быков — о снижении результативности Александра Овечкина

«Терпение, и всё будет хорошо». Быков — о снижении результативности Александра Овечкина
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о снижении результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних играх НХЛ.

«Любой хоккеист и спортсмен в своей карьере переживает спады, падения и взлёты. Будем надеяться, что этот момент у Александра закончится быстро. Это очень опытный, хоть и возрастной, спортсмен, он прекрасно знает, что нужно делать в этот непростой период. Я уверен, что всё будет хорошо и скоро снова мы будем свидетелями его великолепных бомбардирских качеств. Терпение, и всё будет хорошо», — приводит слова Быкова Odds.

«Вашингтон» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:7. Овечкин не смог забить в девятой встрече подряд.

