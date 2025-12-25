Каменский: Кучерова не стоит называть лучшим российским хоккеистом всего чемпионата НХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о высокой результативности россйиского лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Никита – выдающийся игрок, что ещё сказать. Он является одним из лучших игроков всей лиги. На протяжении многих сезонов Никита доказывает это своей игрой и результативностью. Кучеров – это звезда НХЛ, если можно так сказать.

Но я думаю, что Никиту не стоит называть лучшим российским хоккеистом всего чемпионата. Все наши ребята лучшие. Практически каждый из них является лидером своей команды. Разве мы можем сравнить Малкина с Овечкиным или Кучерова – с Панариным? Их нельзя и невозможно сравнивать. Каждый из них индивидуален. Они все большие мастера», — цитирует Каменского «Советский спорт».

32-летний Никита Кучеров в текущем сезоне провёл 32 игры, в которых набрал 45 (13+32) очков.