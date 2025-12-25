Задоров занимает первое место по количеству штрафных минут в НХЛ в 2025 году

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров занимает первое место по количеству штрафных минут в НХЛ в 2025 году, сообщает Sportsnet. Всего с с 1 января по 23 декабря в 2025 года игрок обороны набрал 166 минут штрафа. На втором месте располагается защитник «Монреаль Канадиенс» Арбер Джекай (132).

Топ-5 хоккеистов НХЛ по количеству штрафных минут в 2025 году:

1. Никита Задоров («Бостон») – 166 минут.

2. Арбер Джекай («Монреаль») – 132.

3. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз») – 122.

4. Эй Джей Грир («Флорида Пантерз») – 117.

5. Мэтью Оливье («Коламбус Блю Джекетс») – 111.

В текущей регулярке Национальной хоккейной лиги Задоров провёл 38 матчей, где забросил одну шайбу и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+11».