Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике «Шанхая» в стиле советской комедии

Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике «Шанхая» в стиле советской комедии
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике китайской команды в стиле советской комедии.

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только с китайской командой, играющей в Санкт-Петербурге. Смотрите прямо сейчас!» — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, на данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб набрал 38 очков после 37 матчей.

Ранее бывший защитник СКА Кирилл Сафронов выразил сомнение, что «Шанхай» попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.

Экс-игрок СКА не верит в попадание «Шанхайских Драконов» в розыгрыш Кубка Гагарина
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
