Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике «Шанхая» в стиле советской комедии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике китайской команды в стиле советской комедии.

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только с китайской командой, играющей в Санкт-Петербурге. Смотрите прямо сейчас!» — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, на данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб набрал 38 очков после 37 матчей.

Ранее бывший защитник СКА Кирилл Сафронов выразил сомнение, что «Шанхай» попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.