«Команду нужно создавать, а не покупать». Плющев — об игре московских клубов и СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нестабильной игре московских клубов и СКА в текущем сезоне КХЛ.

«Мне и просто, и сложно ответить на вопрос, почему московские команды и СКА в подвале Запада. Просто они рассчитывали только на подбор игроков. Но команда — это не только подбор игроков, команду нужно создавать, а не покупать. Видимо, они попали на эти грабли, посчитали, что, когда клуб приобретёт хороших игроков, эти звёзды всё сделают сами. Ничего не сделают, делает только команда и тренерский штаб. Тут и вижу проблему. Меня удивляет, что они в подвале. Очень удивляет. Я понимал, что у них должны быть проблемы, но такого падения в таблице не ждал», — приводит слова Плющева Vprognoze.

