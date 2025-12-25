Голкипер системы «Торонто» Артур Ахтямов рассказал, за какими вратарями следит

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал о голкиперах Национальной хоккейной лиги, за игрой которых следит.

«Аскаров отлично играет в этом году, очень рад за него. За Мурашова тоже рад: парень молодец, доказал, что готов к НХЛ. Он играет на очень высоком уровне, хотя лично с ним я не знаком. За нашими, так сказать, коренными энхаэловцами тоже слежу. За Василевским, Бобровским, Шестёркиным, Сорокиным, за всеми стараюсь следить и за всех радуюсь», — приводят слова Ахтямова «Известия».

Ранее Артур Ахтямов рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).