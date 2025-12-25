Три очка Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сучков (Жаровский, Родевальд) – 06:13 (5x5) 1:1 Дыбленко (Петьков, Ураков) – 32:01 (5x5) 2:1 Броссо (Хохлачёв, Жаровский) – 39:47 (5x4) 2:2 Петьков (Мищенко, Грачёв) – 43:12 (6x5) 3:2 Жаровский (Кулик, Сучков) – 49:15 (5x5) 4:2 Родевальд (Броссо, Вязовой) – 52:58 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков, Девин Броссо, Джек Родевальд и Александр Жаровский, который также отдал две результативные передачи. У «Амура» голы забили Ярослав Дыбленко и Кирилл Петьков.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу в последних шести встречах.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с «Северсталью» дома 28 декабря. «Амур» 27 декабря сразится в гостях с астанинским «Барысом».
