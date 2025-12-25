Три очка Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков, Девин Броссо, Джек Родевальд и Александр Жаровский, который также отдал две результативные передачи. У «Амура» голы забили Ярослав Дыбленко и Кирилл Петьков.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу в последних шести встречах.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с «Северсталью» дома 28 декабря. «Амур» 27 декабря сразится в гостях с астанинским «Барысом».