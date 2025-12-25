Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхая» Кленденинг ответил на вопрос о причинах неудачной игры клуба

Защитник «Шанхая» Кленденинг ответил на вопрос о причинах неудачной игры клуба
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг высказался о победе над «Спартаком» (4:3 Б) и ответил на вопрос о причинах неудачной игры клуба в последних встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

– За счёт чего удалось победить «Спартак»?
– Мы выложились по полной. Боролись изо всех сил. Может, было не очень красиво, но мы играли в свою игру, не сдавались, хорошо оборонялись и забрасывали шайбы, когда у нас были шансы.

– В чём вы видите причины неудач «Шанхая» в предыдущих матчах?
– Здесь много чего. Возможно, много штрафных минут. Немного не хватало некоторых деталей, плохо играли в обороне. Но сегодня мы сделали всё для того, чтобы одержать победу.

– Есть ли изменения в тренировочном процессе на фоне последних результатов?
– Нет, всё то же самое, – цитирует Кленденинга «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Видео
Жерар Галлан принял участие в новогоднем ролике «Шанхая» в стиле советской комедии
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android