Защитник «Шанхая» Кленденинг ответил на вопрос о причинах неудачной игры клуба

Защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг высказался о победе над «Спартаком» (4:3 Б) и ответил на вопрос о причинах неудачной игры клуба в последних встречах.
– За счёт чего удалось победить «Спартак»?
– Мы выложились по полной. Боролись изо всех сил. Может, было не очень красиво, но мы играли в свою игру, не сдавались, хорошо оборонялись и забрасывали шайбы, когда у нас были шансы.
– В чём вы видите причины неудач «Шанхая» в предыдущих матчах?
– Здесь много чего. Возможно, много штрафных минут. Немного не хватало некоторых деталей, плохо играли в обороне. Но сегодня мы сделали всё для того, чтобы одержать победу.
– Есть ли изменения в тренировочном процессе на фоне последних результатов?
– Нет, всё то же самое, – цитирует Кленденинга «Спорт день за днём».
