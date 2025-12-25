Скидки
Хоккей

Барыс — Автомобилист, результат матча 25 декабря 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Барыс»
Комментарии

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Масси (Кайыржан, Омирбеков) – 09:48 (5x5)     1:1 Шаров (Да Коста, Буше) – 14:24 (5x5)     1:2 Шашков (Хрипунов, Воробьёв) – 18:42 (5x5)     1:3 Тарасов (Осипов, Бывальцев) – 31:03 (5x5)     1:4 Буше – 59:07 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 10-й минуте первого периода Джейк Масси открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Александр Шаров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Никита Шашков вывел уральский клуб вперёд. В середине второго периода Максим Тарасов сделал счёт 3:1. В конце игры Рид Буше установил окончательный счёт во встрече.

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, «Барыс» же потерпел третье поражение кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Амуром» дома 27 декабря. «Автомобилист» 30 декабря сразится дома с «Ладой».

Новости. Хоккей
