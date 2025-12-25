«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Барыс»

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 10-й минуте первого периода Джейк Масси открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Александр Шаров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Никита Шашков вывел уральский клуб вперёд. В середине второго периода Максим Тарасов сделал счёт 3:1. В конце игры Рид Буше установил окончательный счёт во встрече.

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, «Барыс» же потерпел третье поражение кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Амуром» дома 27 декабря. «Автомобилист» 30 декабря сразится дома с «Ладой».