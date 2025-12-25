Дубли Коршкова и Ливо помогли «Трактору» разгромить «Ладу» в Тольятти

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 57-й секунде первого периода Иван Романов открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Егор Коршков восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Коршков вывел «Трактор» вперёд, оформив дубль. На 19-й минуте Джош Ливо сделал счёт 3:1. В начале второго периода Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В середине третьего периода Виталий Кравцов довёл счёт до крупного. В конце игры Джош Ливо установил окончательный счёт в матче.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» встретится с «Авангардом» в гостях 28 декабря. «Трактор» 27 декабря сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».