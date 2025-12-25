Скидки
Главная Хоккей Новости

Лада — Трактор, результат матча 25 декабря 2025 года, счёт 1:6, КХЛ 2025/2026

Дубли Коршкова и Ливо помогли «Трактору» разгромить «Ладу» в Тольятти
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Романов (Чивилёв, Макаров) – 00:57 (5x5)     1:1 Коршков (Григоренко, Кадейкин) – 10:16 (5x5)     1:2 Коршков (Кадейкин, Григоренко) – 17:04 (5x4)     1:3 Ливо (Кравцов) – 18:56 (5x5)     1:4 Светлаков (Джиошвили, Кирпичников) – 21:11 (4x4)     1:5 Кравцов (Глотов) – 47:26 (5x5)     1:6 Ливо (Светлаков, Кравцов) – 57:56 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 57-й секунде первого периода Иван Романов открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Егор Коршков восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Коршков вывел «Трактор» вперёд, оформив дубль. На 19-й минуте Джош Ливо сделал счёт 3:1. В начале второго периода Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В середине третьего периода Виталий Кравцов довёл счёт до крупного. В конце игры Джош Ливо установил окончательный счёт в матче.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» встретится с «Авангардом» в гостях 28 декабря. «Трактор» 27 декабря сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

