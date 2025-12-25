Скидки
Хоккей

«Матч был уровня плей-офф». Виктор Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Амуром»

«Матч был уровня плей-офф». Виктор Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:2) в Уфе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сучков (Жаровский, Родевальд) – 06:13 (5x5)     1:1 Дыбленко (Петьков, Ураков) – 32:01 (5x5)     2:1 Броссо (Хохлачёв, Жаровский) – 39:47 (5x4)     2:2 Петьков (Мищенко, Грачёв) – 43:12 (6x5)     3:2 Жаровский (Кулик, Сучков) – 49:15 (5x5)     4:2 Родевальд (Броссо, Вязовой) – 52:58 (5x5)    

– Напряжённый матч, все понимали важность этой игры. По степени ответственности этот матч был уровня плей-офф. Горжусь ребятами, что сыграли чётко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей. Через пару дней – «Северсталь», готовимся.

– Над чем работали после первого матча с «Амуром»?
– Над психологией.

– Во втором периоде «Амур» закрывал вашу команду в зоне. Почему «Салавату» тяжелее больше играть на контроль?
– Мы играли не совсем на свежести, но мне понравилась зрелость решений, которые ребята принимали. Во втором периоде они нас закрывали, однако там был контроль в основном по периметру.

– Егор Сучков забросил шайбу, 14 матчей не забивал. Что ему стоит делать?
– Открываться на дальней штанге, когда с шайбой Жаровский.

– Поменяли тройку, поставили к ним Пименова. Насколько довольны таким решением?
– Убрали Жаровского в край, это облегчило ему работу в обороне, он был сфокусирован на атакующих действиях. То, что Хохрякова поставили в центр, – он провёл хороший матч, в ключевые моменты принимал правильные решения. Сучков в конце играл через смену из-за того, что он становится мудрее, опытнее, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Три очка Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
