«Матч был уровня плей-офф». Виктор Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:2) в Уфе.

– Напряжённый матч, все понимали важность этой игры. По степени ответственности этот матч был уровня плей-офф. Горжусь ребятами, что сыграли чётко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей. Через пару дней – «Северсталь», готовимся.

– Над чем работали после первого матча с «Амуром»?

– Над психологией.

– Во втором периоде «Амур» закрывал вашу команду в зоне. Почему «Салавату» тяжелее больше играть на контроль?

– Мы играли не совсем на свежести, но мне понравилась зрелость решений, которые ребята принимали. Во втором периоде они нас закрывали, однако там был контроль в основном по периметру.

– Егор Сучков забросил шайбу, 14 матчей не забивал. Что ему стоит делать?

– Открываться на дальней штанге, когда с шайбой Жаровский.

– Поменяли тройку, поставили к ним Пименова. Насколько довольны таким решением?

– Убрали Жаровского в край, это облегчило ему работу в обороне, он был сфокусирован на атакующих действиях. То, что Хохрякова поставили в центр, – он провёл хороший матч, в ключевые моменты принимал правильные решения. Сучков в конце играл через смену из-за того, что он становится мудрее, опытнее, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».