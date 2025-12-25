Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу над «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победном матче с «Барысом» (4:1).

«Проиграли до этого две встречи «Барысу», настраивали ребят на победу, на тяжёлый матч. Знаем, что соперник — быстрая команда, много не удавалось, особенно в первом периоде. Вратарь отыграл здорово, спасал в тяжёлые моменты. Моменты, которые были сегодня, мы реализовали. Тяжёлый матч, мы больше контратаковали, хозяева владели инициативой, но здорово, что довели игру до победы.

Что в Новосибирске, что сегодня была хорошая реализация — это основное. Было много заблокированных бросков в обеих встречах, сыграли самоотверженно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.