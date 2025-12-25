Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу над «Барысом»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победном матче с «Барысом» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Масси (Кайыржан, Омирбеков) – 09:48 (5x5) 1:1 Шаров (Да Коста, Буше) – 14:24 (5x5) 1:2 Шашков (Хрипунов, Воробьёв) – 18:42 (5x5) 1:3 Тарасов (Осипов, Бывальцев) – 31:03 (5x5) 1:4 Буше – 59:07 (en)
«Проиграли до этого две встречи «Барысу», настраивали ребят на победу, на тяжёлый матч. Знаем, что соперник — быстрая команда, много не удавалось, особенно в первом периоде. Вратарь отыграл здорово, спасал в тяжёлые моменты. Моменты, которые были сегодня, мы реализовали. Тяжёлый матч, мы больше контратаковали, хозяева владели инициативой, но здорово, что довели игру до победы.
Что в Новосибирске, что сегодня была хорошая реализация — это основное. Было много заблокированных бросков в обеих встречах, сыграли самоотверженно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
