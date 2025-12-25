Кравец об 1:4 с «Автомобилистом»: в «Барысе» подлецов и безразличных нет, ребята стараются

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4).

— Хотелось бы, чтобы наши болельщики и все, кто ходит на хоккей, поддержали команду, потому что как-то быстро мы переобуваемся. Многие из хоккеистов ещё только учатся правильно играть в хоккей, ребята стараются, выкладываются. Не всегда получаются победы, не всегда получаются игры, но подлецов и безразличных нет в команде нет. Хотелось бы, чтобы в любой ситуации болельщики нас поддерживали, это помогает команде.

По игре — сложно сказать, что плохо играли, как и в прошлом матче. По количеству моментов опять преимущество, буллит не забили, много моментов в большинстве, однако не забросили шайбу. Допустили несколько ошибок, соперник тут же реализовал. Три штанги было, не пошла шайба. Не заслужили мы проиграть игру с таким счётом. Выход один — всем вместе готовиться дальше к «Амуру», выигрывать, чтобы вернуться опять в восьмёрку.

— Перебросали соперника, но проиграли. В чём причина?

— Много компонентов: мастерство форвардов, вратаря. Надо идти на добивание, но, когда буллит бьёшь, надо решать вопрос. Это тоже мастерство, исполнение, игрок хочет забить, помочь команде, но не получилось. Создаём, создаём, создаём — в поездке все шансы использовали, тут всё повернулось в другую сторону. Надо терпеть, поддерживать ребят.

— Как оцените игру Бояркина?

— Он может играть лучше, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.