Артюхин: ЦСКА не выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне, могу это точно сказать

Артюхин: ЦСКА не выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне, могу это точно сказать
Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал выступление ЦСКА в текущем сезоне, заявив, что не верит в победу армейского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

«Сейчас ЦСКА необходимо набраться терпения, потому что команда переживает время перестройки. У Никитина немножко другая специфика. Подбор нынешних игроков не соответствует стилю игры тренерского штаба. Но я бы не говорил, что хоккеисты не понимают требований тренера. Они всё понимают, просто манера игры Никитина не подходит некоторым хоккеистам. Есть игроки, которым трудно перестроиться и сделать акцент на созидание в сторону обороны. Хоккеисты ЦСКА играют за счёт своей головы, но бывают такие моменты, когда ты на автомате делаешь что-то иначе, хотя тебя просят включать голову. Команде просто нужно время. Результаты у клуба ещё будут.

Однако ЦСКА не выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне, могу это точно сказать. Про результат здесь и сейчас говорить не стоит. Перестроиться к другой манере игры очень трудно. Плюс не стоит забывать, что были ошибки при подборе состава. Мы прекрасно помним ту же вратарскую историю, когда Мартин не смог заявить о себе в полной мере. В целом здесь очень много деталей, которые можно перечислять бесконечно», — цитирует Артюхина «Советский спорт».

