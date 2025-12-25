Скидки
Северсталь — Сочи, результат матча 25 декабря 2025 года, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» трижды отыгралась в матче с «Сочи» и вырвала победу в овертайме
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Гуськов) – 04:18 (5x5)     1:1 Танков (Калдис, Лишка) – 14:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Поляков) – 19:45 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Камалов) – 24:38 (5x4)     2:3 Эллис (Ли) – 30:30 (5x5)     3:3 Иванцов (Чебыкин, Скоренов) – 54:14 (5x5)     4:3 Грегуар (Танков, Чебыкин) – 60:59 (3x3)    

На пятой минуте первого периода Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Кирилл Танков восстановил равенство в счёте. За 15 секунд до конца периода Ноэль Хёфенмайер вновь вывел «Сочи» вперёд. На пятой минуте второго периода Руслан Абросимов сделал счёт 2:2. В середине отрезка Макс Эллис в третий раз в матче вывел гостей вперёд. На 15-й минуте третьего периода Илья Иванцов забросил третью шайбу «Северстали» в игре. В овертайме Томас Грегуар принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым» в гостях 28 декабря. «Сочи» в этот же день примет на своём льду СКА.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
