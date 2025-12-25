«Северсталь» трижды отыгралась в матче с «Сочи» и вырвала победу в овертайме

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На пятой минуте первого периода Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Кирилл Танков восстановил равенство в счёте. За 15 секунд до конца периода Ноэль Хёфенмайер вновь вывел «Сочи» вперёд. На пятой минуте второго периода Руслан Абросимов сделал счёт 2:2. В середине отрезка Макс Эллис в третий раз в матче вывел гостей вперёд. На 15-й минуте третьего периода Илья Иванцов забросил третью шайбу «Северстали» в игре. В овертайме Томас Грегуар принёс хозяевам победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Салаватом Юлаевым» в гостях 28 декабря. «Сочи» в этот же день примет на своём льду СКА.
- 25 декабря 2025
-
21:20
-
21:12
-
20:59
-
20:41
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
19:53
-
19:30
-
19:11
-
18:49
-
18:33
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:08
-
16:50
-
16:32
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:31
-
12:30
-
12:05
-
11:42
-
11:20
-
10:55
-
10:30