Кадейкин — после победы над «Ладой: лучше забивать, чем не забивать. Формула очень простая

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о победном матче с «Ладой» (6:1).

— Проанализируй сегодняшнюю игру.

— Пропустили не очень приятный гол. Здорово, что сразу вернули себе инициативу двумя шайбами. Стало поспокойнее. До перерыва забили ещё один и дальше уже контролировали ход игры.⠀

— Сегодня «Трактор» играл в серьёзное давление и заставлял ошибаться соперника. Это было тренерское задание или ситуативная история?

— Когда есть возможность, мы пытаемся играть плотно и забирать у соперника пространство, тем самым заставляя его ошибаться. Дальше — вопрос, как воспользоваться своими шансами. Сегодня получилось неплохо.⠀

— Сегодня было много дублей по набранным очкам, в том числе ты отдал две результативные передачи. Насколько важно набирать сразу по несколько очков в таких встречах?

— В любом случае лучше забивать, чем не забивать. Формула очень простая. Думаю, настроение у ребят будет хорошее. Почувствовать уверенность тоже немаловажно. Общекомандное настроение тоже поднимается. Ребята, которые забивают, передают его всем.

— Планы на заключительные матчи финальной серии года?

— Конечно, хочется забрать все четыре игры. Поездка непростая, сейчас начинается самое интересное. Два непростых соперника, а следующая игра — в Казани, где в прошлый раз мы сыграли неудачно. Есть над чем поработать, есть дополнительная мотивация. Надо прибавлять и вставать на хорошую «лыжню». Матчи с двумя хорошими соперниками впереди дадут нам такую возможность, — сказал Кадейкин «Чемпионату».