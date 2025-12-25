Скидки
Кадейкин — после победы над «Ладой: лучше забивать, чем не забивать. Формула очень простая

Кадейкин — после победы над «Ладой: лучше забивать, чем не забивать. Формула очень простая
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о победном матче с «Ладой» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Романов (Чивилёв, Макаров) – 00:57 (5x5)     1:1 Коршков (Григоренко, Кадейкин) – 10:16 (5x5)     1:2 Коршков (Кадейкин, Григоренко) – 17:04 (5x4)     1:3 Ливо (Кравцов) – 18:56 (5x5)     1:4 Светлаков (Джиошвили, Кирпичников) – 21:11 (4x4)     1:5 Кравцов (Глотов) – 47:26 (5x5)     1:6 Ливо (Светлаков, Кравцов) – 57:56 (5x4)    

— Проанализируй сегодняшнюю игру.
— Пропустили не очень приятный гол. Здорово, что сразу вернули себе инициативу двумя шайбами. Стало поспокойнее. До перерыва забили ещё один и дальше уже контролировали ход игры.⠀

— Сегодня «Трактор» играл в серьёзное давление и заставлял ошибаться соперника. Это было тренерское задание или ситуативная история?
— Когда есть возможность, мы пытаемся играть плотно и забирать у соперника пространство, тем самым заставляя его ошибаться. Дальше — вопрос, как воспользоваться своими шансами. Сегодня получилось неплохо.⠀

— Сегодня было много дублей по набранным очкам, в том числе ты отдал две результативные передачи. Насколько важно набирать сразу по несколько очков в таких встречах?
— В любом случае лучше забивать, чем не забивать. Формула очень простая. Думаю, настроение у ребят будет хорошее. Почувствовать уверенность тоже немаловажно. Общекомандное настроение тоже поднимается. Ребята, которые забивают, передают его всем.

— Планы на заключительные матчи финальной серии года?
— Конечно, хочется забрать все четыре игры. Поездка непростая, сейчас начинается самое интересное. Два непростых соперника, а следующая игра — в Казани, где в прошлый раз мы сыграли неудачно. Есть над чем поработать, есть дополнительная мотивация. Надо прибавлять и вставать на хорошую «лыжню». Матчи с двумя хорошими соперниками впереди дадут нам такую возможность, — сказал Кадейкин «Чемпионату».

Комментарии
