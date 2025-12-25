Главный тренер «Амура» назвал причины поражения от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).

«Сегодня у нас не получилось победить. Нас немножко не хватило на третий период. Допустили одну ошибку, после чего уже раскрылись, пропустили контратаку. Получился зеркальный счёт первого матча. Готовимся дальше.

Насколько остался доволен уфимской серией встреч? Всегда хочется большего — 100-процентного результата, с кем бы и где бы ни играли. Мы находимся с «Салаватом Юлаевым» рядом в турнирной таблице. Как я уже сказал, нас немножко не хватило в концовке третьего периода. То, что мы поделили очки, так получилось. 50%, я считаю, неплохой результат.

Было ли сегодня сложнее в плане подготовки к игре, чем позавчера? Да нет, на смену часовых поясов мы внимания не обращаем — это не первая наша поездка. Сразу договорились на земле, что про это мы не говорим. Подготовка шла нормально, в рабочем режиме. Вчера у нас был день отдыха, мы не катались, отдохнули, так что силы-то были. Вопрос немножко в другом», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.