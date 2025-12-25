ЦСКА прервал серию поражений, победив в овертайме «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Виталий Абрамов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейского клуба. На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил шайбу в составе «Торпедо». На последней минуте третьего периода Егор Соколов сделал счёт 2:2. В овертайме Иван Дроздов принёс ЦСКА победу.

Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» в гостях 28 декабря. ЦСКА в этот же день сразится со «Спартаком» на своём льду.