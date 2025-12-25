Скидки
Торпедо — ЦСКА, результат матча 25 декабря 2025 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

ЦСКА прервал серию поражений, победив в овертайме «Торпедо»
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов – 09:35 (5x5)     0:2 Гурьянов (Патрихаев, Калинин) – 17:25 (5x5)     1:2 Ткачёв (Атанасов, Сизов) – 47:58 (5x5)     2:2 Соколов (Конюшков, Нарделла) – 59:13 (5x5)     2:3 Дроздов (Нестеров, Карнаухов) – 60:12 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Виталий Абрамов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейского клуба. На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил шайбу в составе «Торпедо». На последней минуте третьего периода Егор Соколов сделал счёт 2:2. В овертайме Иван Дроздов принёс ЦСКА победу.

Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» в гостях 28 декабря. ЦСКА в этот же день сразится со «Спартаком» на своём льду.

