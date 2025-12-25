ЦСКА прервал серию поражений, победив в овертайме «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 10-й минуте первого периода Виталий Абрамов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейского клуба. На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил шайбу в составе «Торпедо». На последней минуте третьего периода Егор Соколов сделал счёт 2:2. В овертайме Иван Дроздов принёс ЦСКА победу.
Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из трёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» в гостях 28 декабря. ЦСКА в этот же день сразится со «Спартаком» на своём льду.
- 25 декабря 2025
-
22:09
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:44
-
21:37
-
21:20
-
21:12
-
20:59
-
20:41
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
19:53
-
19:30
-
19:11
-
18:49
-
18:33
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:08
-
16:50
-
16:32
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:31