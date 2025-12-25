Московское «Динамо» всухую победило лидера Запада КХЛ «Локомотив»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Анселя Галимова и Артёма Сергеева забросил шайбу в составе «Динамо». В конце игры Никита Гусев установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Торпедо» дома 30 декабря. Московское «Динамо» 28 декабря сыграет в гостях с одноклубниками из Минска.