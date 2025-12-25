Скидки
Локомотив — Динамо М, результат матча 25 декабря 2025 года, счёт 0:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» всухую победило лидера Запада КХЛ «Локомотив»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Слепышев (Галимов, Сергеев) – 55:41 (5x5)     0:2 Гусев – 59:39 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Анселя Галимова и Артёма Сергеева забросил шайбу в составе «Динамо». В конце игры Никита Гусев установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Торпедо» дома 30 декабря. Московское «Динамо» 28 декабря сыграет в гостях с одноклубниками из Минска.

