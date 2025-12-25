Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв набрал 400 очков в КХЛ
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА записал на свой счёт шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, Ткачёв добрался до отметки в 400 очков в КХЛ. На его счету 170 шайб и 230 результативных передач.
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сразится с «Нефтехимиком» в гостях 28 декабря.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов – 09:35 (5x5) 0:2 Гурьянов (Патрихаев, Калинин) – 17:25 (5x5) 1:2 Ткачёв (Атанасов, Сизов) – 47:58 (5x5) 2:2 Соколов (Конюшков, Нарделла) – 59:13 (5x5) 2:3 Дроздов (Нестеров, Карнаухов) – 60:12 (3x3)
