Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв набрал 400 очков в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА записал на свой счёт шайбу.

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, Ткачёв добрался до отметки в 400 очков в КХЛ. На его счету 170 шайб и 230 результативных передач.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сразится с «Нефтехимиком» в гостях 28 декабря.