Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о реакции игроков «Динамо» на 1:7: ребята хорошо восприняли мои просьбы

Козлов — о реакции игроков «Динамо» на 1:7: ребята хорошо восприняли мои просьбы
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о сухой победе над «Локомотивом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Слепышев (Галимов, Сергеев) – 55:41 (5x5)     0:2 Гусев – 59:39 (5x4)    

— Хороший матч. В первом периоде могли забить как мы, так и соперник. Во втором периоде «Локомотив» постоянно запирал нас в зоне, однако мы отоборонялись. В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло: Антон Слепышев бросил и забил. Второй гол все видели: в нашем большинстве они пытались поменять вратаря, и неудачно.

Ребята хорошо восприняли мои просьбы. Мы проиграли в Минске 1:7. Это был неудачный матч для нас. После такого ключевой момент был сегодня, когда в третьем периоде мы выстояли в меньшинстве.

– Делали ли акцент на игре в обороне после поражения в Минске?
– Вы знаете, мы такие голы пропустили в Минске… Ошибки совершали. Сегодня старались сделать акцент на том, чтобы нападающие хотя бы помогали своим защитникам и чтобы нам приходилось меньше обороняться.

– Почему перешли на три звена в третьем периоде?
– Артём Ильенко получил травму. И пришлось перейти на три звена, потому что так было нужно. Мы стали дробить игру, короткими сменами, и более опытные игроки выходили на лёд.

– А что с Ильенко?
– У Ильенко ушиб. Завтра будет больше информации, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» всухую победило лидера Запада КХЛ «Локомотив»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android