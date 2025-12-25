Козлов — о реакции игроков «Динамо» на 1:7: ребята хорошо восприняли мои просьбы

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о сухой победе над «Локомотивом» (2:0).

— Хороший матч. В первом периоде могли забить как мы, так и соперник. Во втором периоде «Локомотив» постоянно запирал нас в зоне, однако мы отоборонялись. В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло: Антон Слепышев бросил и забил. Второй гол все видели: в нашем большинстве они пытались поменять вратаря, и неудачно.

Ребята хорошо восприняли мои просьбы. Мы проиграли в Минске 1:7. Это был неудачный матч для нас. После такого ключевой момент был сегодня, когда в третьем периоде мы выстояли в меньшинстве.

– Делали ли акцент на игре в обороне после поражения в Минске?

– Вы знаете, мы такие голы пропустили в Минске… Ошибки совершали. Сегодня старались сделать акцент на том, чтобы нападающие хотя бы помогали своим защитникам и чтобы нам приходилось меньше обороняться.

– Почему перешли на три звена в третьем периоде?

– Артём Ильенко получил травму. И пришлось перейти на три звена, потому что так было нужно. Мы стали дробить игру, короткими сменами, и более опытные игроки выходили на лёд.



– А что с Ильенко?

– У Ильенко ушиб. Завтра будет больше информации, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.