Тренер «Лады» — после 1:6: я хотел помочь команде, но терпеть и смотреть на безразличие…

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал разгромное поражение от «Трактора» (1:6).

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые до конца остались на трибунах, глядя на ту вакханалию, которую мы показываем последние две игры. Причины мне сегодня стали понятны и очевидны. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило, чтобы это было. Я хотел помочь команде и клубу, делал всё от себя зависящее и буду делать. Но терпеть и смотреть на безразличие… Не могу сказать, что все были безразличны.

Были ребята, которые на протяжении уже нескольких сезонов в «Ладе», они проявили характер и были небезразличными к результату. Но, к сожалению, не все. И мы где-то допустили ошибку, доверившись излишне некоторым спортсменам, рассчитывая на их сознательность, мастерство и опыт. К сожалению, происходит так, как происходит. Ещё раз прошу прощения за то, что мы продемонстрировали. В наших действиях нет никакого смысла, это нельзя назвать игрой. Остаётся только извиниться и держать удар. Какой он будет, не могу сказать, узнаем дальше. Но что-то должно поменяться.

Сложно, что не идёт ни большинство, ни меньшинство. На тренировках получается, выходим на игру – как отрезало, всё стопорится, как замороженные. Боимся ошибиться – и ошибаемся. Давит груз ответственности, однако с ним надо справляться, для этого вы, мастера, на льду и находитесь. Груз ответственности всегда будет лежать, и силён не тот, у кого всё гладко, а тот, кто может через них проходит, имеет такой опыт», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.