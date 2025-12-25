Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на сухое поражение в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на сухое поражение в матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о сухом поражении во встрече с московским «Динамо» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Слепышев (Галимов, Сергеев) – 55:41 (5x5)     0:2 Гусев – 59:39 (5x4)    

— Тяжёлое поражение для нас. Хорошая игра была, создали достаточно много хороших моментов в атаке. В обороне тоже не так много позволили сопернику. Отыграли хороший матч, но не повезло с отскоком от нашей клюшки, зашёл гол – и это определило результат игры.

— За месяц уже четвёртый раз матч без голов. Видите ли вы в этом системную проблему?
— 35 бросков сделали по воротам соперника, были достаточно хорошие голевые моменты. Надо сказать честно, что могли сыграть лучше в большинстве. А так – моменты были, но не смогли забить, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

