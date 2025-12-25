Главный тренер «Сочи» высказался о гостевом поражении от «Северстали»

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).

— Мы играли с хорошей, скоростной, техничной, комбинирующей командой. Четыре выхода «в ноль» – вратарь соперника переиграл. Если бы реализовали какие-то моменты из этих четырёх, было бы легче: инициатива и уверенность были бы с нами. В очередной раз в овертайме – где-то недоработка, потеря концентрации – третья игра. Но это всё отговорки. Поэтому всего лишь одно очко сегодня.

— Похожа ли была эта игра на игру в Сочи?

— Ну, конечно, похожа. Похожи по сценарию, похожи. Также овертайм, также одно очко. Но я опять повторюсь, что вратарь соперника — вот эти дуэли «один в ноль» — сегодня был на высоте.

— А какие еще компоненты хотелось бы добавить, чтобы взять те самые заслуженные два очка?

— Не пропустить третий гол. И взять.

— Как оцените трёхматчевый выезд перед последней домашней игрой с питерским СКА? Что вам из этих трёх игр понравилось?

— Понравилась первая игра с «Барысом». Хорошая победа и голы, качество игры хорошее. В Нижнем Новгороде команда была не похожа на себя в Астане. Но мы поговорили, серьёзно поговорили, и сегодня отношение к делу, настрой, самоотверженность, помощь друг другу, взаимодействие на площадке были видны на нужном уровне. Опять же, уже повторяться не буду, могли закончить мощнее и лучше.

— Можно ли сказать, что Павел Хомченко старался держать команду на плаву, добавил головную боль приятную? При выборе вратаря на матч?

— Конечно. У нас каждый игрок, который у нас в команде, мы на каждого игрока рассчитываем. У нас классная вратарская линия. Здесь вопросов никаких. Что-то ждать, кого-то ждать. Три матча Павел провёл на очень хорошем уровне и много выручал нас. Поэтому что-то ждать, зачем? В этом плане всё нормально, всё в рабочем режиме, — цитирует Михайлова пресс-служба «Северстали».