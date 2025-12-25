Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» высказался о гостевом поражении от «Северстали»

Главный тренер «Сочи» высказался о гостевом поражении от «Северстали»
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Гуськов) – 04:18 (5x5)     1:1 Танков (Калдис, Лишка) – 14:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Поляков) – 19:45 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Камалов) – 24:38 (5x4)     2:3 Эллис (Ли) – 30:30 (5x5)     3:3 Иванцов (Чебыкин, Скоренов) – 54:14 (5x5)     4:3 Грегуар (Танков, Чебыкин) – 60:59 (3x3)    

— Мы играли с хорошей, скоростной, техничной, комбинирующей командой. Четыре выхода «в ноль» – вратарь соперника переиграл. Если бы реализовали какие-то моменты из этих четырёх, было бы легче: инициатива и уверенность были бы с нами. В очередной раз в овертайме – где-то недоработка, потеря концентрации – третья игра. Но это всё отговорки. Поэтому всего лишь одно очко сегодня.

— Похожа ли была эта игра на игру в Сочи?
— Ну, конечно, похожа. Похожи по сценарию, похожи. Также овертайм, также одно очко. Но я опять повторюсь, что вратарь соперника — вот эти дуэли «один в ноль» — сегодня был на высоте.

— А какие еще компоненты хотелось бы добавить, чтобы взять те самые заслуженные два очка?
— Не пропустить третий гол. И взять.

— Как оцените трёхматчевый выезд перед последней домашней игрой с питерским СКА? Что вам из этих трёх игр понравилось?
— Понравилась первая игра с «Барысом». Хорошая победа и голы, качество игры хорошее. В Нижнем Новгороде команда была не похожа на себя в Астане. Но мы поговорили, серьёзно поговорили, и сегодня отношение к делу, настрой, самоотверженность, помощь друг другу, взаимодействие на площадке были видны на нужном уровне. Опять же, уже повторяться не буду, могли закончить мощнее и лучше.

— Можно ли сказать, что Павел Хомченко старался держать команду на плаву, добавил головную боль приятную? При выборе вратаря на матч?
— Конечно. У нас каждый игрок, который у нас в команде, мы на каждого игрока рассчитываем. У нас классная вратарская линия. Здесь вопросов никаких. Что-то ждать, кого-то ждать. Три матча Павел провёл на очень хорошем уровне и много выручал нас. Поэтому что-то ждать, зачем? В этом плане всё нормально, всё в рабочем режиме, — цитирует Михайлова пресс-служба «Северстали».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» трижды отыгралась в матче с «Сочи» и вырвала победу в овертайме
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android