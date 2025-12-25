Андрей Козырев оценил волевую победу «Северстали» над «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:3 ОТ).

— Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. За то, что они всё это время нас поддерживают и на выезде, и дома, и создают шикарную атмосферу. Сегодняшняя встреча — это последний матч в уходящем году, и мы хотели их порадовать победой. Встреча складывалась сложно для нас, но мы проявили характер, ребята проявили мастерство в концовке и победили.

— Команда сегодня нанесла большое количество бросков. Почти под 50. Как быть с реализацией? Было много моментов, и заходили, можно сказать, трудовые шайбы.

— Да, действительно, мы старались, старались больше бросать, атаковать ворота. Здорово играет голкипер соперника. И вообще, соперник в обороне старался – у них много заблокированных бросков.

— Сегодня был последний домашний матч. Какую домашнюю встречу вы могли бы выделить? Для вас лично.

— Их нельзя разделить. Они по-своему особенные. Мы в каждом матче играем до конца. Для наших болельщиков стараемся побеждать, не всегда это удаётся. Но мы всегда до бьёмся до конца, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».