Андрей Козырев оценил волевую победу «Северстали» над «Сочи»

Андрей Козырев оценил волевую победу «Северстали» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Гуськов) – 04:18 (5x5)     1:1 Танков (Калдис, Лишка) – 14:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Поляков) – 19:45 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Камалов) – 24:38 (5x4)     2:3 Эллис (Ли) – 30:30 (5x5)     3:3 Иванцов (Чебыкин, Скоренов) – 54:14 (5x5)     4:3 Грегуар (Танков, Чебыкин) – 60:59 (3x3)    

— Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. За то, что они всё это время нас поддерживают и на выезде, и дома, и создают шикарную атмосферу. Сегодняшняя встреча — это последний матч в уходящем году, и мы хотели их порадовать победой. Встреча складывалась сложно для нас, но мы проявили характер, ребята проявили мастерство в концовке и победили.

— Команда сегодня нанесла большое количество бросков. Почти под 50. Как быть с реализацией? Было много моментов, и заходили, можно сказать, трудовые шайбы.
— Да, действительно, мы старались, старались больше бросать, атаковать ворота. Здорово играет голкипер соперника. И вообще, соперник в обороне старался – у них много заблокированных бросков.

— Сегодня был последний домашний матч. Какую домашнюю встречу вы могли бы выделить? Для вас лично.
— Их нельзя разделить. Они по-своему особенные. Мы в каждом матче играем до конца. Для наших болельщиков стараемся побеждать, не всегда это удаётся. Но мы всегда до бьёмся до конца, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» трижды отыгралась в матче с «Сочи» и вырвала победу в овертайме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
