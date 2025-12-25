Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин с семьёй сфотографировался на фоне ёлки

Александр Овечкин с семьёй сфотографировался на фоне ёлки
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй сфотографировался на фоне ёлки. Фотографию опубликовала супруга форварда Анастасия на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Анастасии Шубской

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по серии матчей без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в пяти встречах подряд.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На счету хоккеиста 1528 матчей, 911 голов и 743 результативные передачи. Соглашение игрока со столичным клубом действует до лета 2026 года.

Материалы по теме
«Терпение, и всё будет хорошо». Быков — о снижении результативности Александра Овечкина
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android