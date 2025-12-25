Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй сфотографировался на фоне ёлки. Фотографию опубликовала супруга форварда Анастасия на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Анастасии Шубской

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по серии матчей без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в пяти встречах подряд.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. На счету хоккеиста 1528 матчей, 911 голов и 743 результативные передачи. Соглашение игрока со столичным клубом действует до лета 2026 года.