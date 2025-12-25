Слепышев: «Динамо» должно было вернуться на землю и понять, что лёгких матчей не будет

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (2:0) в Ярославле.

«После 1:7 с Минском все понимали, что нужно реабилитироваться. Мы вышли с правильным настроем. У нас есть трудности в атаке, но сейчас важно именно правильно настраиваться на каждый матч. Мы должны через работу возвращать ту уверенность, которая была до паузы. Не только после разгрома – мы после каждой игры обращаем внимание на оборону, однако сегодня была важна психология. Мы должны были вернуться на землю и понять, что лёгких матчей не будет. Та игра приземлила, сегодня мы играли с правильным отношением», — цитирует Слепышева сайт КХЛ.