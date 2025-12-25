Игорь Никитин ответил на вопрос о сравнении нынешнего ЦСКА с его «Локомотивом» в прошлом

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Торпедо» (3:2 ОТ) и ответил на вопрос о сравнении нынешней армейской команды с его «Локомотивом» в прошлом.

— Для нас тяжёлый матч был. «Торпедо» хорошо каталось сегодня, мы очень много оборонялись. Нужно уметь выигрывать такие игры, я думаю, что для многих ребят это полезный опыт.

— Отметили, что «Торпедо» хорошо каталось, почему игроки ЦСКА плохо катались? Или тоже хорошо?

— У нас третья игра через день, прошлые две игры тяжёлые в объёме катания были для нас, поэтому чисто физиологически сегодня свежести не хватало. Повторюсь, нужно уметь выигрывать такие игры.

— Цифры — четыре броска в первом и три во втором — вас не пугают?

— Предыдущие две игры если посмотрите, восемь бросков против нас — проиграна игра, 17 бросков — проиграна игра. Если бы за броски давали очки, наверное, по-другому считалось бы.

— Мы никуда не денемся от сравнения с «Локомотивом», там тоже были такие игры, но всегда команда играла цельно, агрессивно. ЦСКА ещё далеко до такого состояния?

— Вы имеете в виду «Локомотив» на четвёртый год? Если первые годы брать, такая же история была. Становление команды через такие игры тоже происходит. Через разочарования, как в предыдущих матчах, где мы играли лучше, чем сегодня. Это психологически непросто. Становление команды — это процесс и позитивных, и негативных нюансов и опыта.

— То есть у команды всё идёт по графику?

— Я сколько работаю, получаю удовольствие. Хоккей — это игра, здесь никакого графика нет, всё как в первый раз, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.